15-летний экс-футболист «Реймса» скончался от остановки сердца

Бывший полузащитник юношеской команды «Реймса» Мохамед Саван скончался накануне, 13 февраля, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Инцидент произошёл во время матча, в котором 15-летний хавбек играл со своими друзьями. У Савана произошла остановка сердца, подоспевшие к месту происшествия врачи не сумели спасти его.



«Клуб глубоко шокирован произошедшим. Наши мысли сейчас с семьёй Савана», — говорится в сообщении «Реймса».

Саван ранее выступал за команды «Реймса» U14 и U15.



«Реймс» после 24 туров занимает 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 35 очками в активе. В 25-м туре команде предстоит встретиться с «Ренном». Матч состоится 17 февраля на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе.