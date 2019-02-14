«Атлетико» продлил контракт с Симеоне до 2022 года

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне продлил контракт с мадридским клубом. Новое соглашение рассчитано до 2022 года, сообщает пресс-служба «Атлетико».

Аргентинский специалист возглавляет «матрасников» с 2011 года. За это время клуб под его руководством выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, дважды становился победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА. Также мадридцы дважды выходили в финал Лиги чемпионов.

«Атлетико» после 23 сыгранных туров испанской Примеры набрал 44 очка. Мадридцы в турнирной таблице занимают третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на семь очков.

В Лиге чемпионов «Атлетико» в 1/8 финала сыграет с «Ювентусом». Мадридцы вышли в плей-офф со второго места, пропустив вперёд дортмундскую «Боруссию».