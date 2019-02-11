Симеоне в пятый раз стал отцом

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в пятый раз стал отцом. Карла Перейра, супруга аргентинского специалиста, родила девочку, пара назвала дочь Валентиной.



«Добро пожаловать, Валентина», — написал Симеоне на странице в «Инстаграме».

Напомним, Симеоне воспитывает троих сыновей — Джованни, Джанлуку и Джулиано, а также дочь Франческу. Джованни и Джанлука Симеоне являются профессиональными футболистами. Джованни Симеоне играет на позиции нападающего в «Фиорентине». В нынешнем сезоне он стал автором 4 забитых мячей в 23 матчах чемпионата Италии, а также отдал 4 результативные передачи.



Младший сын специалиста, Джанлука, выступает за «Химнасию и Эсгриму». Ранее выступал за итальянский «Фрозиноне» и чилийский «Унион Ла-Калера».