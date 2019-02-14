«Олимпиакос» — «Динамо» Киев: Лодыгин и Натхо — в запасе хозяев

«Олимпиакос» и киевское «Динамо» объявили составы команд на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Олимпиакос»: де Са, Цимикас, Сиссе, Вукович, Камара, Мерия, Гильерме, Фортунис, Каштелу, Диаш, Хассан.

Запасные: Лодыгин, Торосидис, Бухалакис, Натхо, Христодулопулос, Масурас, Герреро.

«Динамо»: Бойко, Кендзёра, Миколенко, Бурда, Шабанов, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Вербич, Цыганков, Соль.

Запасные: Бущан, Феррейра, Сидорчук, Тше Тше, Гармаш, Смирный, Русин.

Матч «Олимпиакос» — «Динамо» состоится сегодня, 14 февраля, в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» и начнётся в 20:55 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответную игру команды проведут в Киеве 21 февраля.

Календарь матчей плей-офф Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».