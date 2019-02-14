«Мальмё» — «Челси»: Азар, Игуаин и Канте — в запасе гостей

Тренерские штабы шведского «Мальмё» и лондонского «Челси» определились с составами команд на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Мальмё»: Далин, Сафари, Бенгтссон, Нильсен, Виннхейм, Рикс, Баширу, Траустасон, Кристиансен, Розенберг, Антонссон.

Запасные: Мелихарек, Ларссон, Бинаку, Левицки, Страндберг, Ахмедходжич, Галль.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Палмери, Жоржиньо, Баркли, Ковачич, Педро, Виллиан, Жиру.

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Канте, Игуаин, Азар, Хадсон-Одои, Дзаппакоста.

Матч «Мальмё» — «Челси» состоится сегодня, 14 февраля, в Мальмё на стадионе «Сведбанк» и начнётся в 23:00 мск.

Ответная игра пройдёт в Лондоне 21 февраля.

Календарь матчей плей-офф Лиги Европы доступен на «Чемпионате».