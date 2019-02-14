Семак — Навасу: хочу пригласить тебя в «Зенит», но Курбан Бекиевич будет против

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак записал видеообращение к объявившему о завершении карьеры испанскому защитнику «Рубина» Сесару Навасу.

«Благодарен судьбе за то, что мне удалось играть вместе с Сесаром Навасом. Обращаюсь к тебе лично, таких прекрасных людей не встретишь нигде.

Я счастлив быть причастным к тому успеху, который у нас был. Хочу пожелать удачи в спорте и, естественно, благополучия в семейной жизни. Всегда буду дорожить знакомством с тобой. Побольше бы таких игроков, как ты.

Пользуясь случаем, хочу пригласить тебя в «Зенит», но уверен, что Курбан Бекиевич будет против», — сказал Семак.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рубина»

Семак и Навас были одноклубниками в «Рубине». С казанцами Семак дважды выигрывал чемпионат России и становился обладателем Суперкубка России.