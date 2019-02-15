Бутко: счёт 2:2, скорее, в пользу Шахтёра

Защитник «Шахётра» Богдан Бутко прокомментировал ничейный результат в матче 1/16 финала с «Айнтрахтом» (2:2).



«Получилось тяжёлое начало. Можно сказать, выстояли. После удаления пришлось перестраиваться. Пытались перекрывать зоны, поэтому было непросто.



Не скажу, что очень сильно устали — у нас была хорошая подготовка на сборах и проблем с физическим состоянием не возникло. То, что мы дважды отыгрывались это, наверное, характер. У них было много моментов и хорошо, что они больше не забили. Счёт 2:2, скорее, в нашу пользу. Хотя дома при своих болельщиках всегда хочется выигрывать. Думаю, за неделю реально добавить и набрать обороты», — цитирует защитника официальный сайт УЕФА.

«Шахтёр» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в своей группе в Лиге чемпионов. «Айнтрахт» на групповой стадии Лиги Европы выиграл все шесть матчей.

Ответная встреча состоится 21 февраля во Франкфурте-на-Майне.