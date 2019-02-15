Попов: вокруг «Зенита» много шума-гама, любое поражение — и пошло-поехало

Бывший нападающий московского ЦСКА, ныне тренер минского «Динамо» Денис Попов высказал мнение по поводу первых матчей российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы. «Зенит» на выезде уступил «Фенербахче» (0:1), а «Краснодар» дома сыграл вничью с «Байером» (0:0).

«На мой взгляд, «Краснодар» сыграл достойно. Естественно, было тяжело, учитывая, что для «горожан» это первый официальный матч за долгое время, а «Байер» вовсю играет в чемпионате Германии. Как это часто бывает, всё в противостоянии будет решаться в ответном матче. И те и другие к нему подготовятся, нас ждёт не менее интересная игра.

Почему «Зенит» проиграл в Стамбуле? Да потому что пенальти не забили — а то было бы совсем по-другому (смеётся). Знаете, «Зенит» критиковали, критикуют и будут критиковать. Правильно сказал Геннадий Орлов, что вокруг таких команд постоянно много шума-гама. Любое поражение — и пошло-поехало… Все хотят, чтобы топ-клубы выигрывали всегда. И неважно, какие при этом используются передачи: длинные, короткие или средние. Можно вообще обходиться без пасов: чтобы каждый брал себе мяч, сам обводил всю команду соперника и забивал. Во главе угла стоит результат. А какими средствами ты его достигаешь, это уже мало кого должно волновать. Хорошая, плохая игра забывается — а результат остаётся. Вот Сульшер спокойно выигрывал с «Манчестер Юнайтед» — и никто ничего не мог понять. Во вторник — бум: манкунианцы проиграли «ПСЖ». Но, зная Сульшера и возможности «МЮ», совсем не факт, что в этой паре уже всё решено. Манкунианцы такие, что могут приехать в Париж и выиграть там 3:0. Раз на раз не приходится, ничего вечного не бывает, чёрные и белые полосы рано или поздно заканчиваются и сменяют друг друга", — цитирует Попова «Спорт уик-энд».