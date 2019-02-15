Гюндоган считает «Ливерпуль» фаворитом в противостоянии с «Баварией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от противостояния «Ливерпуля» и «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Я знаю, насколько сложно играть в Ливерпуле, и поэтому считаю, что у «Ливерпуля» больше шансов, чем у «Баварии». На своём стадионе они способны разжечь такое пламя и устроить такое давление, которому нет аналогов. За 15 минут там можно пропустить три гола.



Но если «Бавария» сможет выстоять в Ливерпуле, то на своём поле она будет способна победить любого соперника», — приводит слова Гюндогана Bild.



Первый матч «Ливерпуля» и «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 19 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт на «Альянц-Арене» в Мюнхене 13 марта, начало – в 23:00 мск.

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