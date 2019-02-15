Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Локомотив» — об информации о задержании Тарасова: ерунда это

«Локомотив» — об информации о задержании Тарасова: ерунда это
Футбол / РПЛ

Пресс-атташе московского «Локомотива» Станислав Редикульцев опроверг информацию о задержании полузащитника Дмитрия Тарасова сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево.

«Ерунда это», — сказал Редикульцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Тарасов был остановлен сотрудниками таможни и задержан по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»). Утверждалось, что футболисту грозит штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и стоимости денежных инструментов. Кроме того, незадекларированные деньги могут конфисковать.

Источник: Тарасов задержан в аэропорту Шереметьево
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент