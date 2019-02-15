«Локомотив» — об информации о задержании Тарасова: ерунда это

Пресс-атташе московского «Локомотива» Станислав Редикульцев опроверг информацию о задержании полузащитника Дмитрия Тарасова сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево.



«Ерунда это», — сказал Редикульцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Тарасов был остановлен сотрудниками таможни и задержан по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»). Утверждалось, что футболисту грозит штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и стоимости денежных инструментов. Кроме того, незадекларированные деньги могут конфисковать.

Источник: Тарасов задержан в аэропорту Шереметьево