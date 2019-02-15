Изменилось время начала матча «Уфа» — «Динамо»

«Динамо» объявило об изменении начала матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Изначально игра должна была начаться в 16:30 по московскому времени. Новое время начала встречи — 11:30 мск.



«Уважаемые болельщики! Изменилось время начала игры с „Уфой“ — матч начнётся не в 16:30 по московскому времени, как это планировалось изначально, а в 11:30. Напомним, что поединком «Уфа» — «Динамо» 3 марта бело-голубые возобновят чемпионат РПЛ", — говорится в официальном «твиттере» московской команды.

В 17 турах «Уфа» набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Дмитрия Хохлова занимают 12-ю строчку с 20 баллами. Лидером соревнования является «Зенит», в активе которого 34 очка.