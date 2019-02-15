Экс-защитник «Спартака» Гультяев перешёл в белорусский клуб

Бывший защитник «Спартака» Илья Гультяев подписал контракт с «Гомелем». Соглашение с белорусским клубом рассчитано на один год.

В 2009 году Гультяев перешёл в «Томь», где сыграл 78 матчей и забил 2 гола. 30-летний игрок защищал цвета «Уфы», «Нефтехимика», «Енисея», «Тосно», «Тамбова», а последним клубом в карьере защитника был армянский «Бананц».

«Хочу сказать спасибо Алексею Меркулову и Александру Кульчию за приглашение. Хотелось как можно скорее определиться с командой, а в «Гомеле» сразу дали понять, что заинтересованы в моих услугах. Был под Минском на сборах: как в составе «Тосно», так и «Тамбова». Играл против БАТЭ и минского «Динамо», но о чемпионате Беларуси пока имею только поверхностное впечатление. Если говорить об игроках «Гомеля», то знаю Терентия Луцевича: он был год назад на просмотре в «Тамбове». Знаком с Дмитрием Айдовым, а также Максимом Андреевым, с которым я консультировался по вопросу перехода в «Гомель». Его мнение во многом повлияло на мой выбор», — цитирует Гультяева пресс-служба клуба.