Мбаппе — Васильеву: спасибо за всё, президент

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, ранее выступавший за «Монако», в своём «твиттере» поблагодарил Вадима Васильева, покинувшего пост вице-президента монегасков накануне, 14 февраля.



Французский футболист опубликовал две совместные фотографиии с российским функционером, сопроводив их следующей подписью: «Спасибо за всё, президент».

Васильев работал в «Монако» с 2013 года, сперва занимая должность спортивного директора, а потом – генерального директора и вице-президента клуба. При нём команда один раз завоевала титул чемпиона Франции, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Решение об отставке Васильева принял лично президент монегасков Дмитрий Рыболовлев в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне.