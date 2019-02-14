У Головина уволили начальника. Одним русским в «Монако» стало меньше

Вадим Васильев покидает «Монако». Решение об уходе 53-летнего вице-президента принял лично владелец клуба Дмитрий Рыболовлев. Причина увольнения – результаты монегасков в нынешнем сезоне.

Как долго Васильев проработал в «Монако»?

Васильев работал в «Монако» с 2013-го. Сперва он был спортивным директором монегасков, а потом Рыболовлев назначил его вице-президентом и генеральным директором клуба. За эти годы «Монако» вернулся из Лиги 2 в Лигу 1, стал чемпионом Франции и добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Футбольная карьера потомственного российского дипломата и бизнесмена шла в гору, но получила сильный удар в сезоне-2018/19. Увольнение главного тренера Леонарду Жардима и назначение Тьерри Анри, при котором дела у «Монако» пошли ещё хуже, а также слабая трансферная кампания подкосили одного из фаворитов Лиги 1. В январе после возвращения в команду Жардима вице-президент сделал заявление, в котором взял ответственность за неудачи на себя:

«Наш клуб переживает очень сложный период. Я готов заявить сегодня: я лично несу за это ответственность. Мы вынуждены признать, что продали слишком много сильных игроков во время летнего трансферного окна и, несмотря на инвестирование значительных средств, были допущены ошибки при их замене. Это не позволило правильно сформировать новую команду. Решение об увольнении тренера Жардима было также принято преждевременно».



В начале февраля стало известно, что помощником Васильева назначен член княжеской семьи – 26-летний Луи Дюкре, племянник правящего князя «Монако» Альбера II. Очевидно, уже тогда Рыболовлев готовил перестановки в клубе.

Какие цели у «Монако» на остаток сезона?

На данный момент монегаски занимают 18 место в чемпионате Франции, так что единственная цель на финише сезона – борьба за выживание. У «Монако» всего лишь четыре победы в 24 турах Лиги 1. Из еврокубков команда вылетела ещё в декабре, заняв четвёртое место на групповом этапе Лиги чемпионов. Более того, в январе была упущена возможность завоевать путёвку в еврокубки на следующий сезон. Сперва монегаски выбыли из Кубка Франции, потерпев поражение от «Метца», а ещё через неделю проиграли в Кубке лиги аутсайдеру чемпионата «Генгаму» по пенальти.



Чтобы спасти кошмарный сезон, «Монако» пришлось потратить в зимнее трансферное окно крупную сумму на приобретения и аренды игроков. Новичками команды Жардима стали защитники Налдо («Шальке»), Фоде Балло-Туре («Лилль»), полузащитники Сеск Фабрегас («Челси»), Желсон Мартинш («Атлетико»), Адриен Силва («Лестер»), Вильям Ванкёр («Антальяспор»), нападающие Карлос Винисиус («Наполи») и Жорж-Кевин Н’Куду («Тоттенхэм»). Пока лучших других выглядит Желсон Мартинш, который забил один гол и сделал три голевые передачи в трёх матчах.

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Что с травмированным Головиным?

Александр Головин получил травму в последнем матче чемпионата Франции с «Монпелье», который состоялся 10 февраля. Сразу же после игры Жардим заявил, что полузащитник сборной России может пропустить две-три недели, но, к счастью, экс-«армеец» отделался ушибом голеностопа, а не более серьёзным повреждением. Сегодня Головин вернулся к тренировкам «Монако» в общей группе.

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«Александр прошёл медицинское тестирование в четверг утром на тренировке. Я жду, чтобы узнать о состоянии его травмы. Ему сделали укол в кость, но думаю, что связки не затронуты. Мы будем следить за этой ситуацией. Он провёл тренировку в специальном бандаже», – рассказал Жардим.

Головин сыграл 21 матч за «Монако» в разных турнирах, забил два гола и сделал две голевые передачи.