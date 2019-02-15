Горецка был признан лучшим игроком января в Бундеслиге

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка был признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги в январе, сообщает пресс-служба лиги.

В январе Горецка сделал дубль в матче с «Хоффенхаймом» (3:1) и забил один из мячей в ворота «Штутгарта» (4:1). В нынешнем сезоне игроки мюнхенского клуба ещё не становились лучшими футболистами месяца в Бундеслиге.

На приз также претендовали футболисты дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру и Лукаш Пищек, Даниэль Бронзинск из «Майнца»), Даниэль Калиджури («Шальке-04») и Ондрей Дуда («Герта»).

«Бавария» в турнирной таблице Бундеслиги после 21 тура занимает второе место, набрав 45 очков. Мюнхенцы отстают от лидирующей дортмундской «Боруссии» на пять баллов. В 22-м туре «Бавария» сыграет в гостях с «Аугсбургом». Этот матч состоится сегодня, 15 февраля.