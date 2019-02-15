«Уфа» сыграла вничью с «Альмерией» на сборах в Испании

Команда «Уфа» сыграла вничью с испанской «Альмерией» в товарищеском матче на сборах, которые проходят в Испании. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару открыл счёт на 12-й минуте. Перед перерывом Давид Роша восстановил равенство.
«Альмерия» после 25 туров занимает 10-е место в Сегунде, втором по рангу дивизионе чемпионата Испании. «Уфа» — на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 16 очков после 17 туров.
Футбол. Товарищеский матч. Картахена (Испания)
«Уфа» (Россия) – «Альмерия» (Испания)
Голы: Неделчару, 12 (0:1). Роша, 39 (1:1).
Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Аликин, Йокич, Живоглядов, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Кротов, Игбун.
«Уфа» в составе 25 футболистов отправилась на сбор в Испанию