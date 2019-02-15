Рибери: до сих пор не смирился с тем, что не выиграл «Золотой мяч» в 2013 году

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери вспомнил, как в 2013 году не получил «Золотой мяч», который тогда достался нападающему Криштиану Роналду.

«Я полагал, что должен был выиграть «Золотой мяч». Даже сейчас считаю, что я этого заслуживал. До сих пор не смирился с этим, ведь сделал всё возможное, чтобы получить награду.

Я выиграл всё с «Баварией». Выступить лучше было невозможно! Тогда я очень сильно провёл год в индивидуальном плане, мне было нечему завидовать по отношению к Роналду или Месси.

Пережил третье место, как ужасную несправедливость. Десять тысяч раз задавал себе вопрос: почему не я? Чем больше об этом думал, тем больше раздражался. Непонятно, почему так произошло», — приводит слова Рибери L’Équipe.