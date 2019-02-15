Моуринью: Неймар — лучший бразилец после Пеле? Люди забыли о Роналдо и Ривалдо

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал недавнюю публикацию бразильского футбольного журнала Placar, в котором форварда «ПСЖ» Неймара назвали лучшим игроком страны со времён Пеле.

«Неймар — фантастический талант, в этом нет никаких сомнений. Он приехал в Европу и сразу же победил, но люди стали забывать о Роналдо и Ривалдо, которых в какой-то момент стали считать лучшими в мире. Они тоже фантастически выступали в Европе, но помимо этого, добились успеха вместе со сборной своей страны.

Неймар продолжит сражаться за место в элите европейского футбола, где он и так уже находится, а победа в составе национальной команды Бразилии на чемпионате мира пока останется для него мечтой», — цитирует Моуринью Goal со ссылкой на эфир телеканала DAZN.