Роджерс: если «Селтик» забьёт первым в матче с «Валенсией», у нас будет шанс

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Валенсией». Встреча, проходившая в Глазго, закончилась победой гостей со счётом 2:0.

«На следующей неделе мы отправляемся в Валенсию на очень сложный матч. Но если мы первыми забьём, то у нас появятся шансы.

Мы приложим все усилия, будем верить в то, что можем побороться за победу. Если исключить две ошибки, которые мы допустили в первой встрече, то в целом мы редко ошибались. Нужно верить в успех.

У нас хорошая команда, на следующей неделе в строй вернутся ещё несколько игроков.

Результат первого матча разочаровывает, учитывая, что мы хорошо начали. Мы играли с интенсивностью, здорово передвигали мяч, прессинговали», — приводит слова Роджерса The National.