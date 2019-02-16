Ковач: такие ошибки, как с «Аугсбургом», недопустимы в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач остался крайне недоволен игрой команды в обороне в матче 21-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (3:2).

«Такие ошибки, как с „Аугсбургом“, недопустимы в матче с „Ливерпулем“. Если мы дадим свободу игрокам „Ливерпуля“, особенно Салаху, Мане и Фирмино, то каждую минуту будем находиться в опасной ситуации. Поэтому каждый должен играть ответственно и действовать дисциплинированно», — приводит слова Ковача FourFourTwo.

Благодаря победе в матче с «Аугсбургом» «Бавария» сократила отставание от лидирующей дортмундской «Боруссии» до двух очков.

Матч «Ливерпуль» — «Бавария» состоится 19 февраля. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало встречи в 23:00 мск.