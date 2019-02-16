Нойер: у «Ливерпуля» будет больше шансов забить гол, чем у «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат матча 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2), а также рассказал, чего ожидает от противостояния с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Игра была отличной, но, конечно, голы, которые мы пропустили, были настоящим безумием. Такого нельзя допускать. Мы хотели вновь оставить свои ворота в неприкосновенности, но хорошо, что у нас было время отыграться после первого пропущенного мяча.



У „Ливерпуля“ будет больше шансов забить. Мы допустили глупые ошибки в матче с „Аугсбургом“. Теперь необходимо сконцентрироваться, отрабатывать в защите и действовать организованно, чтобы не дать „Ливерпулю“ забить», — приводит слова Нойера FourFourTwo.



Первый матч «Ливерпуль» — «Бавария» состоится 19 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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