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Гейе — о срыве трансфера в «ПСЖ»: мечта, которая не сбылась

Гейе — о срыве трансфера в «ПСЖ»: мечта, которая не сбылась
Футбол / Англия

Сенегальский полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе сообщил, что разочарован срывом трансфера в «ПСЖ».

«Не смотрел матч „Манчестер Юнайтед“ — «ПСЖ». У меня было несколько выходных, и я летал во Францию ​​к родственникам. У них не было канала, который транслировал встречу. Но я смотрел обзор после матча. «ПСЖ» был заметно сильнее. Это подтверждает мощь команды, так как «Манчестер Юнайтед» выглядит очень сильно в последнее время.

Что касается сорвавшегося трансфера «ПСЖ», это мечта, которая, к сожалению, не сбылась", — приводит слова Гейе L'Equipe.

Напомним, «ПСЖ» активно пытался приобрести 29-летнего Гейе, но не сумел договориться с английским клубом. Последнее предложение французского клуба составило € 30 млн, но оно также было отклонено.

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