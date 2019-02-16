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«Леванте» разгромил «Сельту» в гостевом матче Примеры

«Леванте» разгромил «Сельту» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Леванте». Встреча состоялась на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 20-й минуте счёт открыл полузащитник «Леванте» Хосе Моралес. В конце первого тайма защитник Коке удвоил преимущество гостей в счёте. На 49-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку хавбеку «Сельты» Ряду Будебузу и хозяева остались в меньшинстве. На 62-й минуте Моралес оформил дубль в этой встрече. На 87-й минуте хавбек «Сельты» Брайс Мендес реализовал пенальти в ворота гостей. Через минуту нападающий «Леванте» Борха Майораль забил четвёртый гол гостей.

«Леванте» набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (24) — на 16-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 51 очко в 23 матчах.

Испания - Примера. 24-й тур
16 февраля 2019, суббота. 15:00 МСК
Сельта
Виго
1 : 4
Леванте
Валенсия
0:1 – Моралес – 20, 0:2 – Коке – 40, 0:3 – Моралес – 62, 1:3 – Мендес – 88 (пен), 1:4 – Майораль – 89
Удаления: Будебуз, 49 – нет
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