«Леванте» разгромил «Сельту» в гостевом матче Примеры

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Леванте». Встреча состоялась на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



На 20-й минуте счёт открыл полузащитник «Леванте» Хосе Моралес. В конце первого тайма защитник Коке удвоил преимущество гостей в счёте. На 49-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку хавбеку «Сельты» Ряду Будебузу и хозяева остались в меньшинстве. На 62-й минуте Моралес оформил дубль в этой встрече. На 87-й минуте хавбек «Сельты» Брайс Мендес реализовал пенальти в ворота гостей. Через минуту нападающий «Леванте» Борха Майораль забил четвёртый гол гостей.



«Леванте» набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (24) — на 16-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 51 очко в 23 матчах.