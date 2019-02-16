«Рома» хочет убрать или увеличить сумму отступных за Маноласа

Руководство «Ромы» ведёт переговоры с защитником команды Костасом Маноласом о продлении соглашения, сообщает Corriere dello Sport.

Стороны пока не могут договориться о сумме отступных, которая сейчас составляет € 36 млн. Спортивный директор римского клуба Рамон Мончи хотел бы убрать из контракта пункт о выкупе или хотя бы увеличить сумму до € 50 млн.

Действующее соглашение Маноласа с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что 27-летним игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Костас забил один гол и отдал одну результативную передачу в 19 матчах.

«Рома», набрав 38 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. 18 февраля римская команда на домашнем поле проведёт встречу 24-го тура с «Болоньей».