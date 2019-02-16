Гол Эшли Коула не спас «Дерби» Лэмпарда от вылета из Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал клуб из Чемпионшипа «Дерби Каунти», который возглавляет Фрэнк Лэмпард. Встреча прошла на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Брайтона» Антони Кнокар, отличившийся на 33-й минуте после передачи хавбека Ива Биссума. В концовке первого тайма нападающий Юрген Локадия увеличил преимущество хозяев. На 81-й минуте защитник «Дерби» Эшли Коул отыграл один мяч.

«Брайтон» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, «Дерби» покинул турнир. Ранее в следующий раунд пробился «Уотфорд», обыгравший на выезде «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 1:0.

Сегодня, 16 февраля, пройдут ещё два матча 1/8 финала Кубка Англии: «Уимблдон» — «Миллуолл» и «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Сити». Остальные встречи состоятся 17 и 18 февраля.