«Хоффенхайм» обыграл «Ганновер» и продлил серию без поражений до 4 матчей

«Хоффенхайм» одержал победу в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Ганновером». Встреча, проходившая в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Уже к 15-й минуте «Хоффенхайм» вёл с преимуществом в два мяча. На 4-й минуте счёт открыл Жоэлинтон, а затем на 14-й минуте отличился Исак Бельфодиль. Точку в матче на 80-й минуте поставил Карим Демирбай.

«Хоффенхайм» продлил серию без поражений и довёл её до четырёх матчей. За это время подопечные Юлиана Нагельсмана одержали две победы и дважды сыграли вничью. «Хоффенхайм» набрал 33 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Ганновер» с 14 очками занимает 17-е место в турнирной таблице.