Сон: чувствую себя счастливее, когда играю в футбол

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин рассказал о значении футбола в своей жизни.

«Просто стараюсь наслаждаться моментом. Если честно, для меня нет ничего лучше футбола. Чувствую себя счастливее, когда выхожу на поле. В моей жизни нет особого стресса. Избавляюсь от него, играя в футбол.

Если в жизни наступают непростые времена, я всё равно могу продолжать думать о футболе. Благодарен, что у меня есть возможность играть в эту игру», — приводит слова южнокорейского форварда Goal.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Сон забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 20 матчах.

«Тоттенхэм», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. 23 февраля «шпоры» проведут выездную встречу 27-го тура с «Бёрнли».