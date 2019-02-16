«Миллуолл» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Уимблдон»

В матче 1/8 финала Кубка Англии клуб из третьего по силе дивизиона страны «Уимблдон» принимал команду из Чемпионшипа «Миллуолл». Встреча прошла в Кингстон-апон-Темс на стадионе «Кингсмедоу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал защитник Мюррей Уоллес, отличившийся на 5-й минуте после передачи хавбека Райана Леонарда.

«Миллуолл» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, «Уимблдон» покинул турнир. Ранее в следующий раунд пробились «Уотфорд» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Сегодня, 16 февраля, пройдёт ещё один матч 1/8 финала Кубка Англии: «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Сити». Остальные встречи будут сыграны 17 и 18 февраля.

Финал Кубка Англии состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 18 мая.