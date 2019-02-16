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«Миллуолл» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Уимблдон»

«Миллуолл» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Уимблдон»
Футбол / Англия

В матче 1/8 финала Кубка Англии клуб из третьего по силе дивизиона страны «Уимблдон» принимал команду из Чемпионшипа «Миллуолл». Встреча прошла в Кингстон-апон-Темс на стадионе «Кингсмедоу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал защитник Мюррей Уоллес, отличившийся на 5-й минуте после передачи хавбека Райана Леонарда.

«Миллуолл» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, «Уимблдон» покинул турнир. Ранее в следующий раунд пробились «Уотфорд» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Сегодня, 16 февраля, пройдёт ещё один матч 1/8 финала Кубка Англии: «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Сити». Остальные встречи будут сыграны 17 и 18 февраля.

Финал Кубка Англии состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 18 мая.

Кубок Англии. 1/8 финала
16 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Уимблдон
Лондон
0 : 1
Миллуолл
Лондон
0:1 – Уоллес – 5
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