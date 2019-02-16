Бербатов: Верратти напоминает мне Хави и Иньесту, хочу видеть его в «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов похвалил полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Болгарский футболист сравнил его с легендарными хавбеками «Барселоны» и сборной Испании, а также посоветовал руководству «Манчестер Юнайтед» задуматься о трансфере итальянца.

«Верратти очень впечатлил своей игрой в центре поля в матче с «Манчестер Юнайтед». Мне больше всего нравится в нём то, как здорово он управляет темпом игры, пытается сохранить мяч, усыпляет соперника.

Он обладает невероятным талантом и напоминает мне Хави и Иньесту. Было бы здорово, если бы Верратти играл в полузащите «Манчестер Юнайтед» рядом с Матичем. Серб выполнял бы черновую работу, а Верратти контролировал бы игру. Но не думаю, что «ПСЖ» его продаст», — приводит слова Бербатова Betfair.