Бенитес — о матче с ЦСКА: довольны результатом, играли с сильным соперником

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес прокомментировал результат товарищеского матча с ЦСКА. Встреча, проходившая в рамках сборов ЦСКА в Испании, завершилась вничью со счётом 1:1.

«Мы смогли провести контрольный матч с хорошей командой. Конечно, это хорошо. Думаю, в первом тайме мы могли забить несколько матчей. У нас был шанс выиграть матч, но в целом этот результат считаю положительным. Доволен старательностью игроков, тем, как они работали.

ЦСКА хорошо сыграл, они неплохо передвигали мяч по полю. Мы могли выиграть, но всё равно довольны, нам противостоял сильный соперник», — сказал Бенитес в интервью пресс-службе «Ньюкасла».

На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Хосе Саломон Рондон. Венесуэлец известен в России по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». Ответный гол «армейцы» забили в конце первого тайма — его автором стал форвард Абель Эрнандес.