Жардим прокомментировал отставку Васильева с поста вице-президента «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы над «Нантом» (1:0) матче 25-го тура французской Лиги 1 прокомментировал отставку Вадима Васильева с поста вице-президента клуба.

«Все знали, какие у нас были отношения с Вадимом. Это дружба длиной четыре с половиной года. Когда я ушёл, мы остались друзьями. Сегодня он уходит. Но это ничего не меняет. С 2014 года и дня, когда я подписал контракт, я чувствую себя важным для клуба», — приводит слова Жардима L'Equipe.

Васильев работал в «Монако» с 2013 года, сперва занимая должность спортивного директора, а потом — генерального директора и вице-президента клуба. При нём команда один раз завоевала титул чемпиона Франции, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

Решение об отставке Васильева принял лично президент монегасков Дмитрий Рыболовлев в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне.

Беспроигрышная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла трёх матчей. Ранее монегаски одержали одну победу и один раз сыграли вничью. Команда Леонарду Жардима, набрав 22 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.