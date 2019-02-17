Вальверде: был уверен, что Месси реализует оба пенальти, на Лео можно положиться

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий после победы в домашнем матче 24-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:0).

Автором единственного гола стал нападающий Лионель Месси, реализовавший пенальти на 43-й минуте. В конце встречи аргентинец исполнил ещё один удар с 11-метровой отметки, но в этот раз не сумел забить.

«Не нервничаю, когда пенальти исполняет Месси. Был уверен, что он реализует оба 11-метровых удара. На Лео можно положиться. Он мог забить больше голов.

В первом тайме у нас было очень мало движения в нападении. Мы не перемещали мяч с необходимой скоростью.

Некоторые матчи выигрываются таким образом. Встреча с «Лионом» в Лиге чемпионов будет для нас ещё одним испытанием.

Вижу, что команда готова показать лучший футбол. Играть блестяще удаётся не в каждом матче. Впереди нас ждут четыре важные встречи. Будем идти шаг за шагом», — приводит слова Вальверде Goal.