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Санчес: Моуринью создал нездоровую атмосферу в «Манчестер Юнайтед»

Санчес: Моуринью создал нездоровую атмосферу в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес отметил, что при бывшем главном тренере Жозе Моуринью в английской команде установилась нездоровая атмосфера.

«Моуринью — один из лучших тренеров в мире. Профессионально выполняет свою работу, изучает видео с играми команд. Однако внутри команды создавалось ощущение, что ты не являешься её частью. Иногда я не играл, потом вновь выходил на поле, и снова не выступал. В такой ситуации начинаешь терять в себе уверенность. Была создана нездоровая атмосфера», — приводит слова Санчеса Goal.com.

Напомним, Жозе Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. Его сменил норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер, ранее выступавший в стане манкунианцев.

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