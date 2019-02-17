Санчес: хотел бы принести больше радости «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес отметил, что хотел бы проводить больше времени на поле и помогать команде.



«Сульшер не говорил много о том, что я должен делать на поле. Но я опытный игрок и знаю, что нужно делать, а что — нет. Я из тех футболистов, кто при долгом отсутствии контакта с мячом теряет искру.



Да, я хочу участвовать в каждой игре. Я привык играть. Это не оправдание. Если продолжаю играть по 10—20 минут, значит, я должен себя проявить, ведь я здесь для того, чтобы изменить ситуацию. Хочу принести больше радости „Манчестер Юнайтед“. Да, это беспокоит меня, потому что я верю в свои игровые способности и хочу это показать. Не знаю, каким меня видят люди, но футбол — это то, что я любил с детства. Это моя страсть», — приводит слова Санчеса Goal.com.

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