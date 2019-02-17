Поляков: спасибо Лукашенко и Путину за новый лимит, мы практически одна страна

Защитник «Урала» Денис Поляков прокомментировал новость, что со следующего сезона белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России.



«Узнал, что белорусские футболисты не будут считаться легионерами позавчера вечером, когда собирался на сборы. Конечно, сначала обрадовался, это приятно. С другой стороны, такие разговоры ходят давно, так что, пока закон не примут и официально не признают, радоваться рано. Уже два-три года такие разговоры ходят. Конечно, благодарен Лукашенко и Путину за такое решение. Мы практически одна страна, у нас один народ, есть таможенный союз, дружеские отношения президентов, поэтому пора было к этому прийти – хоккеисты же не считаются легионерами в России. Думаю, это логичный шаг.



Знал ли про возможный новый лимит при переходе в «Урал»? Ключевым фактором при переходе это не было, хотя предвидел. Знал, что разговоры об этом ходят давно. Слухи появились ещё в сентябре, тогда мне об этом сказал человек из федерации футбола. Потом говорили, что примут решение в декабре, сейчас — с нового сезона. В сборной говорили об этом, но не было такого, чтобы по полчаса обсуждали эти новости.



Думаю, это решение пойдёт на пользу и белорусским, и российским игрокам. Наверное, футболистов из Белоруссии в РПЛ будет больше. Раньше, когда клубы в России выбирали между белорусским футболистом и каким-то парнем из европейской страны, то предпочтение отдавали второму. Не знаю, с чем это связано, может, белорусы и хуже в чём-то, но сейчас этот закон облегчит жизнь как белорусам, так и россиянам, которые смогут выступать в белорусском чемпионате. Мне лично это приятно, дополнительный бонус. Конечно, можно сказать, что это важно, потому что в РПЛ есть лимит на легионеров, где-то теперь будет проще», — сказал Поляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Поляков перешёл в «Урал» из БАТЭ в зимнее трансферное окно. Также 27-летний защитник выступает за национальную команду Беларуси с 2010 года.