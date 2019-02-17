Дзаньоло: хочу стать символом «Ромы» и остаться в этом клубе навсегда

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло сказал, что хочет выступать в римском клубе до конца карьеры.

«Хочу стать символом «Ромы». Моя цель — остаться в этом клубе навсегда. Не считаю, что чем-то похож на Франческо Тотти, но моя мечта — провести всю карьеру в «Роме». Постараюсь это сделать», — цитирует 19-летнего хавбека Football Italia со ссылкой на эфир телешоу Le Iene.

Напомним, дубль Дзаньоло принёс победу «волкам» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:1).

«Рома», набрав 38 очков, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Завтра, 18 февраля, римский клуб проведёт домашнюю встречу 24-го тура с «Болоньей». Начало — в 22:30 мск.

Статистика игроков итальянского первенства доступна на «Чемпионате».