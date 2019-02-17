Ещенко: в команде восстанавливаться после травмы легче

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о ходе восстановления после травмы. Ранее сообщалось, что игрок вернётся в общую группу красно-белых в мае.



«Все идёт по плану: занимаюсь и на поле, и в тренажерном зале. Надеюсь, всё и дальше будет хорошо. На 26 февраля запланирован контрольный осмотр в Италии. Послушаем, что скажет доктор. На основании этого будет понятнее, когда вернусь в строй.



Физиология у меня хорошая, мышцы позволяют держать связки. К тому же в коллективе восстанавливаться легче. Я тут не один, есть к кем пообщаться. Даже тот факт, что хожу на товарищеские матчи поддержать ребят, помогает. И, конечно, спасибо тренерскому и медицинскому штабу. Я действительно очень хочу восстановиться быстрее. Ставлю себе задачу вернуться в игру в текущем сезоне!» — приводит слова Ещенко пресс-служба «Спартака».

Возвращение Жиго в общую группу ожидается в марте-апреле, Ещенко — в мае