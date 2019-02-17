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Черчесов посетил тренировку «Спартака» на сборе в Белеке

Черчесов посетил тренировку «Спартака» на сборе в Белеке
Футбол / РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в расположении «Спартака», который проводит сбор в турецком городе Белеке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Черчесов наблюдал за тренировочным занятием красно-белых. Вместе с ним тренировку московского клуба посетили его помощники — Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников. Тренировка была закрытой, но для тренерского штаба российской национальной команды было сделано исключение.

В Белеке «Спартак» проведёт два контрольных матча. 19 февраля соперниками красно-белых станет «Оренбург», а 23 февраля спартаковцы встретятся с молдавским «Шерифом».

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первой игре после зимнего перерыва «Спартак» встретится с «Краснодаром».

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