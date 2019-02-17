«Вулверхэмптон» обыграл «Бристоль Сити» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» обыграл «Бристоль Сити» со счётом 1:0 и завоевал путёвку в четвертьфинал турнира. Матч состоялся в Бристоль Сити на стадионе «Эштон Гейт». Встречу обслуживал арбитр Мартин Аткинсон.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором забитого мяча стал нападающий Иван Кавалейру, которому ассистировал защитник Мэтт Доэрти.

«Вулверхэмптон» стал пятым четвертьфиналистом Кубка Англии. Ранее в эту стадию турнира пробились «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Миллуолл» и «Манчестер Сити». Жеребьёвка 1/4 финала состоится завтра, 18 февраля.

Ранее «Вулверхэмптон» четыре раза становился обладателем Кубка Англии, но в последний раз трофей покорился команде в сезоне-1959/60.