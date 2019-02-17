Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Валенсия» — «Эспаньол». 17 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вулверхэмптон» обыграл «Бристоль Сити» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

«Вулверхэмптон» обыграл «Бристоль Сити» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Футбол / Англия

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» обыграл «Бристоль Сити» со счётом 1:0 и завоевал путёвку в четвертьфинал турнира. Матч состоялся в Бристоль Сити на стадионе «Эштон Гейт». Встречу обслуживал арбитр Мартин Аткинсон.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором забитого мяча стал нападающий Иван Кавалейру, которому ассистировал защитник Мэтт Доэрти.

«Вулверхэмптон» стал пятым четвертьфиналистом Кубка Англии. Ранее в эту стадию турнира пробились «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Миллуолл» и «Манчестер Сити». Жеребьёвка 1/4 финала состоится завтра, 18 февраля.

Ранее «Вулверхэмптон» четыре раза становился обладателем Кубка Англии, но в последний раз трофей покорился команде в сезоне-1959/60.

Кубок Англии. 1/8 финала
17 февраля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Бристоль Сити
Бристоль
0 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 – Кавалейру – 28
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент