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Васин приступил к тренировкам по индивидуальному графику

Васин приступил к тренировкам по индивидуальному графику
Футбол / РПЛ

Защитник ЦСКА Виктор Васин прибыл в расположение команды, которая проводит сбор в испанском городе Кампоаморе. Сегодня футболист занимался по индивидуальной программе. Об этом сообщает официальный «твиттер» московского клуба.

В ближайшие две недели футболист будет заниматься индивидуально.

Напомним, что Васин получил разрыв крестообразных связок колена в конце февраля 2018 года и с тех пор восстанавливается после травмы.

30-летний Васин перешёл в ЦСКА зимой 2011 года из нальчикского «Спартака». Сумма трансфера составила € 700 тыс. Всего за «армейский» клуб он провёл 57 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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