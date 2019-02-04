Врач ЦСКА объяснил, почему затянулось восстановление Васина

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов ответил на вопрос, почему так затянулось восстановление защитника Виктора Васина.

«У нас к прооперированному колену претензий нет – оно у Виктора в полном порядке. Вопросы вызывает противоположное, левое колено, из которого брали графт. На месте забора ещё есть небольшое воспаление сухожилия, которое вызывает боль. Сейчас работаем в этом направлении. Васин проходит дополнительный курс реабилитации в Барселоне под наблюдением медштаба команды и испанских врачей», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, что Васин получил разрыв крестообразных связок колена в конце февраля 2018 года и с тех пор восстанавливается после травмы.

Полностью интервью с Керимовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.