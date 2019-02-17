Венгер: Анри обладает всеми качествами для успешной тренерской карьеры

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что верит в успехи французского специалиста Тьерри Анри, который был уволен из «Монако» в январе. Венгер считает, что даже после неудачного опыта работы Анри остаётся перспективным тренером.

«Если возглавляешь команду в октябре, а она находится в очень плохом состоянии, у тебя есть всего три месяца. В январе все сильно начинают нервничать, что всё будет плохо. Начало работы в середине сезона приводит к тому, что специалист получает меньше времени. Именно это произошло с Анри. Важно, как он отреагирует на эту неудачу. Я думаю, что он обладает навыками, необходимыми для успешной тренерской карьеры. Но ему нужно дать больше времени.

Я начинал тренерскую карьеру, когда мне было 33 года. Меня окружали перспективные люди, но многие из них в итоге исчезли. Почему? Для успеха нужна удача, нужно упорно работать. Но карьера тренера непредсказуема», — приводит слова Венгера Joe.co.uk.

«Монако» под руководством Анри провёл 20 матчей. За это время монегаски одержали 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.