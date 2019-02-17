Источник: «Манчестер Сити» хочет приобрести Сауля

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса в качестве одной из приоритетных трансферных целей, утверждает Sunday Mirror.

По данным источника, «Манчестер Сити» считает Сауля идеальной заменой для 33-летнего полузащитника Фернандиньо. В то же время приобрести хавбека «Атлетико» будет непросто, его контракт будет действовать ещё семь лет. Отступные Сауля составляют почти € 150 млн. Издание утверждает, что руководство «Манчестер Сити» не планирует выплачивать всю сумму отступных, надеясь договориться с боссами «Атлетико».

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 30 матчах «Атлетико», забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Футболист начинал карьеру в юношеской команде «Реала», но перешёл в «Атлетико» в 2008 году.