Бистрович: к матчу с «Арсеналом» будем свежими с готовностью на 120 процентов

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал результат товарищеского матча с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) и поделился ожиданиями от возобновления Российской Премьер-Лиги.

«Нам было тяжело, очень сложный матч. «Ньюкасл» — агрессивная команда, они сыграли в 22 человека, полностью поменяли состав в перерыве. Мы сильно устали, допускали ошибки. Будем работать с максимальной отдачей, чтобы подойти к весенней части сезона в хорошей форме.

Мои кондиции уже достаточно хорошие, но, как я сказал, усталость есть. Во многом из-за неё не удалось показать свой лучший футбол. Рассчитываю добрать форму за то время, которое осталось до официальных матчей.

К матчу с тульским «Арсеналом» мы будем свежими, готовность будет даже не сто, а все сто двадцать процентов», — приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА.

Матч 18-го тура РПЛ «Арсенал» — ЦСКА состоится 2 марта в Туле.