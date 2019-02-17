Венгер: у меня ещё нет определённости с будущим

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что пока не знает, продолжит ли тренерскую деятельность. После минувшего сезона Венгер покинул «Арсенал», в котором работал на протяжении 22 лет.

«Моё будущее остаётся неизвестным. Даже для меня. Наслаждаюсь повседневной жизнью, в последнее время я много путешествовал. Приятно, что стало меньше давления, появилось больше свободы. Но я скучаю по игре, по конкуренции.

Я отказался от предложений нескольких клубов. Пока не знаю, что буду делать дальше. Всегда считал своей задачей помочь людям выжать из себя максимум. Продолжу этим заниматься, но ещё не знаю в каком статусе», — цитирует Венгера Sky Sports.

Венгера в роли главного тренера «Арсенала» сменил Унаи Эмери.