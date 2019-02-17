«Манчестер Юнайтед» предложит де Хеа 5-летний контракт на сумму более € 102 млн

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры о продлении контракта с испанским вратарём Давидом де Хеа. Об этом сообщает The Times.

По данным источника, английский клуб намерен предложить голкиперу новый пятилетний контракт на общую сумму в € 102,97 млн. Таким образом, зарплата испанца может превысить € 20 млн в год.

Нынешнее соглашение с де Хеа с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2019 года, но клуб имеет право автоматически продлить с ним контракт ещё на год.

28-летний де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне испанский вратарь принял участие в 26 матчах в английском национальном чемпионате, в которых пропустил 35 голов.