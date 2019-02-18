Президент «Лиона»: надеюсь, что в течении 5 лет выиграем Лигу чемпионов

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал о цели французского клуба в Лиге чемпионов на ближайшие несколько лет.

«Знаю, что это заставит вас улыбаться, но я надеюсь, что в течение пяти лет мы выиграем Лигу чемпионов. Не хочу уходить, пока не выиграю этот трофей.

Наша женская команда пять раз побеждала в Лиге чемпионов. Для парней это Святой Грааль. А в целом 75 лет – хороший возраст для выхода на пенсию, – цитирует Оласа beIN Sports со ссылкой на Le Figaro.

В марте текущего года Олясу исполнится 70 лет. Он возглавляет французский клуб с 1987 года.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» сыграет с «Барселоной». Первая встреча состоится 19 февраля во Франции на стадионе «Стад де Люмьер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.