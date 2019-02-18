Шикарные сейвы вратарей и красивые комбинации — в обзоре матча «Бетис»—«Алавес»

«Бетис» сыграл вничью с «Алавесом» в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 1:1.



Счёт на 15-й минут открыл аргентинский полузащитник хозяев Джовани Ло Чельсо. В середине первого тайма равновесие восстановил чилийский защитник Гильермо Марипан.



После матча «Бетис», набрав 33 очка, поднялся на восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Алавес» (36) остался на шестой строчке. В следующем туре «Бетис» на выезде сыграет с «Вальядолидом». Встреча состоится 24 февраля. «Алавесу» предстоит домашняя игра с «Сельтой», которая пройдёт 23 февраля.

Видеообзор матча «Бетис — «Алавес» можно посмотреть на «Чемпионате».