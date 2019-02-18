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«Бавария» отправилась в Ливерпуль без Боатенга и Рибери

«Бавария» отправилась в Ливерпуль без Боатенга и Рибери
Футбол / Лига чемпионов

«Бавария» отправилась на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» не в полном составе. Главный тренер мюнхенского клуба Нико Ковач сообщил, что игру пропустит защитник Жером Боатенг, у которого обострилась инфекция желудочно-кишечного тракта.

Как сообщает официальный «твиттер» немецкой команды, полузащитник Франк Рибери также не полетел вместе с командой, так как его жена родила сегодня ночью и он остался с ней, однако должен чуть позже присоединиться к одноклубникам в Англии.

Матч между «Ливерпулем» и «Баварии» состоится завтра, 19 февраля, и начнётся в 23:00 мск. Игру обслужит бригада судей из Италии во главе с Джанлукой Рокки. Ассистенты главного арбитра — Филиппо Мели и Маттео Пассери. В роли видеопомощника рефери выступит Массимилиано Иррати. Его помощником станет Марко Гвида. Четвёртый рефери — Паоло Валери.

Назначены арбитры на матчи «Лион» — «Барселона» и «Ливерпуль» — «Бавария» в ЛЧ
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