Ловрен пропустит матч с «Баварией», в центре обороны «Ливерпуля» сыграет Фабиньо

«Ливерпуль» столкнулся с кадровыми проблемами в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», сообщает Liverpool Echo.



Защитник мерсисайдцев Деян Ловрен, который до последнего момента рассматривался в качестве возможного игрока стартового состава на встречу с немецким клубом, не успел восстановиться от травмы и пропустит матч. Таким образом, единственным здоровым центральным защитником «Ливерпуля» в настоящий момент является Жоэль Матип. Вирджил ван Дейк пропустит встречу из-за дисквалификации.



Ожидается, что место рядом с Матипом в обороне красных займёт полузащитник Фабиньо. По словам источника, тренерский штаб в последнее время наигрывал бразильца на позиции защитника.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Бавария» состоится в Ливерпуле завтра, 19 февраля. Ответная встреча пройдёт в Мюнхене 13 марта.

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